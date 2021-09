Chano Charpentier atraviesa un gran presente luego de dejar atrás uno de los episodios más complicados de su vida. Luego de estar internado en terapia intensiva por recibir un disparo de un policía en medio de un brote psicótico, volvió a mostrarse públicamente y ahora charló con sus fans a través de las redes, agradeció el apoyo que recibió y aseguró que lo controlan.

Tras ser dado de alta, Chano reapareció esta semana públicamente y habló con la prensa. "Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco", sostuvo y agregó que no tiene contacto "con el mundo exterior" y que sólo lee diarios, aunque le recortan las noticias que publican sobre él.

Días después anunció en las redes un concierto en el Luna Park, que se agotó en pocas horas, y el viernes por la noche quiso reconectarse con sus fans a través de las redes, donde hace un tiempo era un usuario muy activo.

Por la noche, comenzó a escribir y contestar a los fans que le demostraban su afecto y felicidad por verlo bien.

"Estoy re internado. Recién después de las 9 y media me dejan usar la compu y les contesto todo lo que pueda", comenzó tuiteando, asegurando que lo controlan mucho con el uso que le da a los medios.

Estoy re internado . Recién después de las 9 y media me dejan usar la compu y les contesto todo lo que pueda — Chano⚡️ (@CHANOTB) September 25, 2021

Luego, Santiago le agradeció a sus seguidores por estar al pie del cañón. "Gracias. Realmente ustedes me cambiaron la vida. Es un sueño hacer canciones para ustedes. Hay unos temones que van a ir saliendo que no la pueden creer", dijo, muy feliz.

"Ustedes me ayudan a ser mejor persona. A esforzarme y a no caer en el infierno donde estuve muchas veces . Soy muy sensible y me lastimé mucho tiempo. No me lo merezco. Empiezo una nueva vida que cobra sentido con mi familia y ustedes que jamás dejaron de confiar", prosiguió.

Gracias. Ustedes me ayudan a ser mejor persona .. A esforzarme y a no caer en el infierno donde estuve muchas veces . Soy muy sensible y me lastime mucho tiempo .. No me lo merezco.. Empiezo una nueva vida que cobra sentido con mi familia y ustedes que jamás dejaron de confiar https://t.co/hM0EPx1hUg — Chano⚡️ (@CHANOTB) September 25, 2021

También habló del concierto que prepara en el Luna: "El 4 es el show de ustedes. Todos los temas que nos acompañaron desde el principio. Fiesta total. Mega show". Cuando un seguidor le dijo que estaba mal porque se quedó sin entrada, respondió: "Yo no me pondría tan triste. Hasta ahí te puedo decir".

.

Tras muchas interacciones, en donde siguió parafraseando temas de Tan Biónica y saludando fans, se despidió: "Amigos y amigas. Sopita y a la cama para mi. Gracias por estar en mi vida. Gracias por el amor de cada mensaje. Gracias por ayudarme a ser mejor hombre y enseñar a quererme para poder amar más sano y real. Muchos besos".