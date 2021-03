Semanas atrás, Celina Rucci abrió su corazón y reveló que padeció de leucemia mieloide, diagnóstico que mantuvo en secreto. En un posteo de sus redes sociales dijo: "El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mi se sumó un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar".

"El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York", sostuvo la modelo.

.

Ahora, la actriz se animó a responder las consultas de sus seguidores de Instagram y, tras manifestar que su enfermedad la hizo valorar cada momento de su vida como si fuera el último, habló de la parte estética.

"¿Qué importancia le das a tu espectro estético?", indagó un usuario. Al respecto, la vedette aseguró: "¡Qué tema! Siempre fui una privilegiada y el tratamiento hizo un poco de descontrol con todo. No les voy a mentir con que no me importó, pero sé que como el pelo crece... Calculo que todo volverá a su lugar. Agradezco y priorizo otras cosas".