Acostumbrada a mantener un perfil bajo, Celeste Cid no suele mostrar o compartir detalles de su vida privada. No obstante, a fines de 2019 se pudo confirmar que la bella actriz se encuentra en pareja con Iván Pierotti.

En diciembre pasado, la ex "Separadas" compartió la primera foto junto al artista audiovisual en su cuenta de Instagram. "No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos... y seguramente no vuelva a ocurrir, pero en breve cambia la década y la felicidad me salta del corazón. Todo si. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. 24 de diciembre de 2019. Feliz Todo. Nos deseo amor y ser cada día más felices", escribió en aquel momento, súper enamorada.

.

Si bien son pocas las muestras de afecto hacia su tortolito, Celeste sorprendió este sábado al realizar una nueva publicación para saludar a Pierotti por su cumpleaños. "Feliz cumple, Ivancito. Ya sé que no te gustan la fotos, pero sólo agarro estas poquitas para decirte que te amamosh mucho y que cada día que pasa puedo verte y quererte mejor. Ojalá nos sigamos mirando así mucho tiempo, no hay mejor que esto", expresó romántica en la descripción del posteo para acompañar una serie de tres imágenes donde se los puede súper acaramelados.



"Dice Antón que te quiere decir “dedito para arriba” y que te mande un sticker con cara de picante", bromeó la artista en el cierre del dulce mensaje que le dejó a su amorcito. Recordemos que Celeste es madre de André, fruto de su ex relación con Emmanuel Horvilleur, y de Antón, el niño que tuvo con Michel Noher.