En octubre de este año, Celeste Cid fue fotografiada con su nueva pareja, Iván Pierotti, durante un romántico paseo por las calles de Palermo. A pesar que intentó tener un noviazgo en secreto, la actriz fue descubierta con su nuevo amor.

En las últimas horas, la actriz, que protagonizará "Separadas", la nueva ficción de Pol-Ka, compartió la primera foto con él en su cuenta de Instagram y le dedicó unas tiernas palabras.

"No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos... y seguramente no vuelva a ocurrir, pero en breve cambia la década y la felicidad me salta del corazón. Todo si. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. 24 de diciembre de 2019. Feliz Todo. Nos deseo amor y ser cada día más felices", escribió Celeste súper enamorada.

Celeste es madre de André, fruto de su ex relación con Emmanuel Horvilleur, y de Antón, el niño que tuvo con Michel Noher y con quien se separó el año pasado.