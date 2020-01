Celeste Cid recibió sus 36 años en medio de su separación comercial con su amiga y socia Paula Kohan y a punto de estrenar "Separadas", la nueva novela que la tendrá como protagonista. Sin embargo, la borágine de cambios no impidió que la actriz festeje ésta fecha tan especial.

Para celebrar su cumpleaños, la ex de Emmanuel Horvilleur publicó a través de las redes sociales una serie de fotos retro con un mensaje muy reflexivo acerca de su presente, pasado y el por venir.

.

Las imágenes datan de su infancia, además de sumar una foto actual en la que se la ve con un traje en tonos fucsias. "Quienes me conocen saben que me parezco más a la segunda foto... y que claramente mi interior tiene más que ver con la tercera", admitió.

"En lo personal, agradezco a la vida cuando me puso el camino más suavecito y también cuando me sacudió hasta los tropezones, pues de ambas aprendí", valoró en su última publicación de Instagram, que en cuestión de minutos sumó miles de "me gusta".

Segunda foto del posteo: Celeste Cid de chiquita.

Se trata de un año con muchas novedades para Cid ya que más allá de lo laboral, la actriz presentó a fines de 2019 a su pareja, Iván Pierotti. "Siempre los cambios, sabemos, son muy individuales... Pero nada florece sin otros", destacó.

Tercera foto del posteo: una nena muy alegre.

Y cerró de una manera muy mítica: "Aquí desde estos 36 años en el Planeta Tierra, Venus, Saturno y Plutón".