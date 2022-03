Luego del escándalo sucedido en Paraguay con Doja Cat, quien tuvo insultos para sus fanáticos y algunos "me gusta" en Twitter discriminatorios contra ese país, Cazzu intentó explicar que los artistas estadounidenses no entienden bien la cultura sudamericana, y lo ejemplificó con una situación particular que le sucedió a ella con la cantante Kali Uchis.

"Esto que hizo Doja es muy común de los estadounidenses, que ponen un pie fuera de su tierra y ni en pedo se imaginan que nosotros también somos América. Todo esto me hace acordar a una historia que tengo para ustedes. Hace un tiempo Kali Uchis hizo un disco en español (...) y me invitó a una canción, que estaba con otra chica que se llama Rico Nasty, que rapea", comenzó.

"En ese momento, el Black Lives Matter estaba a full. Una piba de argentina que milita por los afroargentinos y me odia, le cuenta Rico Nasty que yo tengo una canción con la palabra con "N", que no se puede decir, que efectivamente la dije en un 'flexeo', pero en la fundación del trap, nuestras referencias decían todas esas palabras. Con el tiempo nos enteramos que esas palabras no se podían decir pero las canciones existen y quedaron", indicó la trapera.

Allí, apuntó fuerte contra la influencer, conocida en redes como Jennifer Parker, gracias a su militancia por la comunidad de afroargentinos. Parker constantemente remarca que la sociedad argentina es racista por ciertos modismos y expresiones que utiliza, como también acusó a muchas personalidades famosas por "apropiarse culturalmente" de la cultura afroamericana. Una de ellas fue Lali Espósito, por llevar un estilo de trenzas afro en su cabello.

Jennifer Parker, militante antirracista.

"Esta argentina, Jennifer Parker, les dijo que no podían hacer una canción conmigo porque era racista, porque dije 'N...'. A mí me bajaron de esa canción, con el pesar de Kali, que me pidió disculpas porque era un momento complicado. Si Kali no hubiera tenido fundamentos "'yanquis', habría tratado de defenderme, pero decidió bajarme de la canción, porque para ellos (los yanquis) el mundo es como ellos quieren. Para ellos los únicos problemas que hay son en Estados Unidos".

Además, agregó: "Algunos sudamericanos somos blancos y no por elección. A mí me cancelaron por blanca. Loco, nací en Jujuy, a ponchazos del cerro. No les importa nada que no tenga que ver con ellos. Lo que pasó me provocó muchísimo dolor por lo que pasó con la argentina esta. Me pegó una patada en la cara vendió su alma a yanquilandia".

El video de Cazzu contra Jennifer Parker

Los dichos de Cazzu se volvieron rápidamente tendencia en Twitter y Parker no se quedó callada. Con una actitud agresiva frente a su teléfono, amenazó a Cazzu sin filtros. "Sos una forr... del ort..., ¿me vas a echa la culpa a mí porque vos fuiste racista? Ubicate. O te ubico. Te juro por Dios que la vez que te vea te ubico. Y no me preguntes cómo. Y después no te sorprendas", expresó la influencer.

Jennifer Parker, contra Cazzu: el video

Las declaraciones de Parker generaron repudio en redes.

Lluvia de tuits en contra de Jennifer Parker, tras la polémica con Cazzu.

La respuesta de Kali Uchis al escándalo de Cazzu y Jennifer Parker

Sorprendió que Kali Uchis se despegara del tema, con un simple mensaje: "¿Jennifer quién? Ni idea quién sea". Parece que la guerra en redes recién empieza.