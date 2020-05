La vuelta de "Casados con hijos" es un hecho. Sin embargo, la pandemia obligó a posponer el estreno de la obra de teatro. Más allá de que los seguidores tendrán que esperar para disfrutar del espectáculo hasta 2021, los actores que interpretan a la familia Argento ya comenzaron a calentar motores en las redes sociales.

Con una desopilante conversación sobre la cuarentena a través de Zoom, Florencia Peña, Guillermo Francella, Luisana Lopilato y Darío Lopilato compartieron una videollamada donde volvieron a ponerse en la piel de Moni, Pepe, Paola y Coqui.

Para seguir despertando carcajadas entre los miles de fanáticos de la sitcom, Peña publicó este martes un compilado con el detrás de escena de esta divertida llamada. Como era de esperarse, la filmación hizo estallar de risa a todos los fanáticos de la popular ficción.

La semana pasada, los actores habían posteado en Instagram el episodio titulado “Flor de Pepeandamia", que se amoldó a las circunstancias que se viven por el aislamiento social.

En este caso, uno de los problemas que más risa generó fue cuando Darío no pudo conectarse y tuvo que recibir los consejos de Francella para poder ingresar al chat grupal. “Darío, pero estamos todos acá, ¿respetaste las minúsculas y las mayúsculas? No podés no entrar”, bromeó Franchella.

“Y bueno, sino el mier... se quedará afuera”, disparó Peña entre risas. Luego, Luisana llamó a su hermano para ayudarlo a ingresar a la videollamada. “Darío, ¿cómo no vas a poder entrar? Esa no es la contraseña, a mí me pasó lo mismo. Escuchá, entra, poné el ID de la reunión...”, manifestó la pareja de Michael Bublé.