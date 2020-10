En el transcurso de la cuarentena, muchas figuras del mundo de la farándula argentina revelaron que tuvieron coronavirus y Guillermo Andino fue uno de ellas. Carolina Prat, pareja del periodista, realizó un descargo hablando de la dura situación que está atravesando la familia e impactó con sus dichos.

El conductor de "Informados de todo" detalló que tanto él como su hija mayor, Sofía, contrajeron Covid-19 y se encuentran aislados en su hogar, mientras que el resto de su familia, Carolina y sus otros dos hijos, Victoria y Ramón, no comparten los mismos espacios cerrados.

Guillermo Andino y su hija Sofía tuvieron Covid-19

Ahora, la exmodelo compartió un emocionante texto en sus redes sociales para mostrar el desconsuelo que siente por el momento que vive: "¡No saben como extraño esto! Gracias a Dios falta muy poco para que esta foto vuelva a ser realidad".

"Fueron y son muy raros estos días... estando juntos en casa con ganas de abrazarnos, darnos besos o simplemente tomarnos de la mano... como hacemos siempre...y no poder hacerlo... Pero ya todo volverá a la normalidad....¡¿Quiénes lo pasaron seguro me entienden no?!", relató la figura en Instagram.

"Les aconsejo a todos los que puedan estar con quien aman. Abrácenlo fuerte fuerte fuerte. Y disfruten de esta noche de sábado. Yo lo voy hacer mirando una película con mis pollitos más chiquitos. Amo este plan con ellos... Pero extraño ver pelis con Guille. Ya les compartí como me siento hoy. Sea como sea disfruten su noche", terminó la conductora.

