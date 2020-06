A seis meses de la muerte de Santiago Bal, Carmen Barbieri lo recordó con una emotiva foto en sus redes sociales.

La mediática compartió una imagen de la obra de teatro que hicieron junto a su hijo Fede Bal antes de su fallecimiento y escribió: "Hoy a 6 meses de tu partida siento que necesito abrazarte fuerte!se te extraña mucho ��".

Inmediatamente, Carmen fue duramente criticada por sus seguidores, quienes le recordaron todas las cosas que dijo cuando se separó del productor, quien le fue infiel con Ayelén Paleo.

.

"Pobre Santiago con todo las pestes q hablaste de él, no te creo nada!", le escribió un seguidor. "Cuando estaba vivo Santiago Bal no decías necesito un abrazo, ahora que no está lo necesitas. Tenías que abrazarlo cuando estaba vivo, lo dejaste porque te pusiste celosa con la chica esa", "NECESITO creer pero no te creo nada Carmen!", " Cuánta hipocresía en estas palabras... con todo lo que dijo del señor esposo... se perdió tiempo de abrazarlo... Qué pena... ", fueron otros de los comentarios.

