El viernes por la noche, la noticia del fallecimiento de Gerardo Rozín conmovió a todos, principalmente a las distintas figuras que trabajaron con él durante su extensa carrera en la televisión. Jesica Cirio, Soledad Pastorutti, Zaira Nara y Julieta Prandi, fueron algunas de las que recordaron su tiempo con el periodista, y le agradecieron la buena predisposición que siempre tuvo con los demás.

.

Desde el círculo más íntimo del conductor, uno de los homenajes que más movilizó a todos fue el de su exesposa, Carmela Bárbaro. La panelista se casó en 2009 con Rozín y juntos fueron padres de Elena, que tiene 11 años. Si bien se separaron seis años después, ella fue quién acompañó a Gerardo en sus últimos momentos y estuvo pendiente de sus necesidades, con motivo de la grave enfermedad terminal que padecía hace meses.

Gerardo Rozín junto a su exesposa, Carmela Bárbaro, y la hija que tienen en común, Elena.

En las últimas horas, Bárbaro se expresó por primera vez desde que se supo la triste noticia sobre el padre de su hija. "¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona? ¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar?", fueron las preguntas con las que la mujer comenzó su devastadora publicación, con una imagen de una celebración familiar.

La publicación de Carmela Bárbaro para despedir a Gerardo Rozín.

"Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando", agregó Carmela, sobre su enorme tristeza en este momento.

A pesar del dolor, la hija de Julio Bárbaro destacó los saludos de condolencias que le han llegado y todos los recuerdos valiosos que muchos colegas del productor han compartido. “Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”, aseguró como cierre del emotivo posteo de despedida.