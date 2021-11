Los miembros de la familia de Marcelo Tinelli, conductor de "Showmatch: La Academia", siempre se muestran muy unidos en las redes. En esta oportunidad, Cande y Mica Tinelli volvieron a demostrar esto, al hacer público su dolor por la muerte de uno de sus seres queridos más cercanos.

Sin dar muchos detalles sobre la identidad del señor, ambas manifestaron el gran aprecio que le tenían y lo mucho que les afectó esta pérdida. "Espero que estés en paz. No logro caer que te fuiste, que ya esos momentos de risas a carcajadas no van a estar. Espero que estés volando alto. Al fin y al cabo, este mundo está bastante podrido para gente tan buena como vos. Te amo, te tengo presente acá conmigo", escribió conmovida la novia del cantante Coti Sorokin en la imagen que publicó.

Sobre el rol que cumplía en su vida, la influencer mencionó que el hombre era como un segundo padre para ella y agregó: "Tan buena persona, tan cariñoso y gracioso. Persona de corazón inmenso. No entiendo por qué te fuiste, no entiendo a la vida a veces. Siento que hoy fue injusta. Te amo infinitamente Juan, siempre te voy a recordar con una sonrisa, porque eso me transmitiste siempre, alegría. Te extraño mucho".

El mensaje de Cande Tinelli sobre la tirste pérdida.

Por su parte, la dueña de la marca "Ginebra" y pareja del futbolista Licha López, expresó desconsolada en su perfil: "La gente buena a veces parte muy pronto y eso es algo que creo nunca voy a poder entender de esta vida... descansá en paz Juan, te lo merecés. Te amamos". Hasta el momento, Marcelo Tinelli no dio declaraciones sobre el deceso de esta persona pero se cree que era un viejo amigo de la familia.