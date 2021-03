Desde el debut de la segunda edición de "MasterChef Celebrity" muchos de televidentes apuntaron a Alex Caniggia como su favorito de la competencia para llevarse el gran premio. Polémico como pocos, el mediático se convirtió en una de las estrellas del reality gastronómico. Sin embargo, los demás participantes no se quedaron de brazos cruzados ante su inminente protagonismo.

Cande Vetrano es una de las competidoras más jóvenes, pero esto no significa que sea más débil ya que se le plantó al "mimado" del público, quien le hizo un gesto ofensivo frente a las cámaras y amenazó con hacerla eliminar del certamen.

El gracioso momento entre Alex Caniggia y Cande Vetrano en " MasterChef Celebrity 2".

Todo comenzó cuando el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le pidió una olla para cocinar un caldo a la ex "Casi Ángeles". Como debía usarla para su plato, Vetrano le dijo que no. Con sorpresa, Caniggia le levantó el dedo del medio y aseguró: "Ahora la voy a eliminar".

.

Unas semanas despues e invitada en "La Peña del Morfi", la actriz se refirió a este insólito momento: "Yo no había visto el 'fuck you'. Cuando me dijeron que me lo había hecho, respondí '¿qué?'. Es un gesto horrible pero yo no soy resentida. Él piensa que nos va a limpiar a todos, pero no va a ser tan fácil", advirtió convencida.