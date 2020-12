Uno de los romances sorpresa de este año fue el de Cande Tinelli y Coti Sorokin. La pareja de artistas hicieron público su amor hace poco tiempo y todo parece indicar que las cosas marchan muy bien.

Si bien por el momento no hablaron públicamente de su vínculo, no tienen problema en compartir un poco de su intimidad con sus seguidores y ahora fue la hija de Marcelo Tinelli la que se animó a ir por más al compartir una foto del apasionado beso que se dieron con el cantante.

.

Aunque, no es el primer intento de Lelé por demostrar su afecto hacia el músico. Días atrás publicó una imagen donde se la ve besando la mejilla de su novio, quien se encuentra en una disputa con su ex a la que le pidió un bozal legal para que no pueda hablar sobre él.

Todo parece indicar que la fotografía no le gustó mucho al músico ya que duró pocas horas publicada y rápidamente fue eliminada. Recordemos que el artista tiene 47 años, hijos adolescentes y al parecer no se siente cómodo con algunas publicaciones.

Cande Tinelli se mostró cariñosa con Coti Sorokin en historias y a las pocas horas decidió eliminarlo.

La pareja se conoció en el after show del recital del autocine que brindó Sorokin en San Isidro en octubre. Luego de ese primer contacto, intercambiaron mensajes en Instagram y la chispa nació al instante.

A unos días de haber borrado esa imagen de Instagram, la pareja viajó a Esquel y decidió tomarse otra fotografía donde confirman su amor con un beso. "El lugar es aquí y el momento ahora", acotó ella en la descripción de la publicación y él le comentó unos emojis de corazón.