Cande Tinelli demostró que se anima a todo y los cambios de look son bien recibidos. Ahora la figura del espectáculo sorprendió en sus redes sociales con un nuevo corte de pelo estilo "rollinga" que provocó distintas sensaciones.

Por un lado, en el posteo que compartió y expresó "Cortame un poquito las puntas quemadas" resaltaron los mensajes de su padre, Marcelo Tinelli, y de su pareja, el cantante Coti Sorokin, quienes la halagaron y destacaron su belleza.

Cande Tinelli presentó un nuevo look.

Sin embargo, algunos usuarios la criticaron y hasta dijeron que se había copiado del estilo de Cazzu, la reconocida trapera que luce una cabellera rojiza y un flequillo por encima de las cejas, con los costados rapados.

Cansada de los malintencionados comentarios, la cantante hizo un descargo en sus redes y publicó un video: "A todos los que me están diciendo que me copié de Cazzu, no me copié de Cazzu: no me quedó opción porque tenía el pelo todo quemado".

"Cazzu, te amo y lo sabés", finalizó la mediática tras arrobar a la rapera y colocar un emoji de un corazón.

