En plena cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional para evitar más contagios de coronavirus, varias figuras de la farándula se entretienen en sus redes sociales.

Tal es el caso de Cande Tinelli, quien se encuentra en Esquel con su familia y su novio y comparte fotos de sus días de "entrecasa".

Al principio del mes, la empresaria optó por cambiarse el look y se rapó una parte de su cabello. Este viernes, en medio del aislamiento, aprovechó para mostrar de cerca su corte y sorprendió a más de uno.

Aunque lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que en broma se comparó con Britney Spears, cuando ésta se había rapado todo su pelo en 2007 durante una crisis nerviosa.

"Ops I did it again (Ups, lo hice de nuevo)", escribió la cantante en su cuenta de Instagram en referencia al hit de Britney y cosechó de 100 mil "Me Gusta" como también fuertes críticas.

La hija de Marcelo lució su nuevo look.