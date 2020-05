Debido a que las peluquerías permanecen cerradas debido a la cuarentena obligatoria por el coronavirus, Cande Tinelli decidió cambiarse el look en su casa.

La hija de Marcelo compró tintura y se tiñó de rubia, pero el resultado no fue el esperado y decidió compartirlo en su cuenta de Instagram. "Tusam siempre nos dijo: 'Puede fallar, no lo hagan en sus casas". Yo lo ignoré. Perdón tusi por no escucharte, perdón'", escribió con humor la empresaria junto a las fotos donde se la ve muy distinta.

Algunos de sus seguidores aseguraron que quedó parecida a la cantante estadounidense Billie Eilish.

¡Mirá las postales de Cande Tinelli con nuevo look!

El posteo de la joven en Instagram.