Chano Charpentier se encuentra en estado crítico tras ser internado en terapia intensiva después de que la policía le disparara en el abdomen y tuvieran que extraerle un riñón, parte del páncreas y el bazo. La fuerza de seguridad irrumpió en su hogar de Capilla del Señor cuando estaba sufriendo un brote psicótico e intentó atacar a su mamá con un cuchillo.

Horas más tarde, Guillermo Lobo, conductor de TN, confirmó que la pericia toxicológica del cantante de 39 años, quien se encuentra hospitalizado en el Sanatorio Otamendi, presenta restos positivos de cocaína y marihuana en sangre.

Ante esta situación, Cande Tinelli le envió un mensaje de apoyo tanto al artista como a toda su familia a través de las redes sociales: “Los amo a vos Bambi y a Chano y voy a seguir rezando por su salud hasta que salga de ahí. Fuerza Chano”.

Cande Tinelli bancó a Chano en este duro momento.

Sin embargo, la hija de Marcelo Tinelli sorprendió al hacer una inusual aclaración sobre el uso de drogas recreativas y apuntó contra los usuarios que bromearon con el brote psicótico de Charpentier.

“Hola amores, bueno, me estoy yendo a dormir. Quería aclarar antes que todo, que primero no consumo ningún tipo de droga solo alguna recetada por mi psiquiatra como puede ser un clonazepam pero no consumo ni un tipo de droga tanto como porro, merca, ni nada”, comenzó la diseñadora en sus redes.

.

“Segundo, no me parece divertido los chistes que hacen con Chano, me parece una situación super delicada, que no me causa ningún tipo de gracia, memes, nada de lo que dicen y me parece muy grave lo que sucedió, así que nada, les agradezco si pueden tener un poco de respeto y controlar lo que dicen si no voy a empezar a bloquear o desactivar comentarios porque no me causa ni un poco de gracia”, advirtió a sus seguidores sobre las acciones que va a llevar a cabo si no desisten con las bromas sobre Charpentier.

Además, Tinelli hizo referencia al estado de salud de su mamá, Soledad Aquino, y pidió respeto para la familia de Chano: “Claramente la gente que hace chistes, que hacen memes no tuvieron de cerca una situación de un familiar en terapia intensiva, al borde de morirse… El día que les pase, ojalá no les pase porque no le deseo el mal a nadie, puedan entender. Ahí sí todos entendemos cuando nos sucede, nos toca de cerca. Esos chistes hay que guardárselos, no son para nada graciosos”.

¡Mirá a Cande Tinelli hablando sobre el duro momento de salud de Chano Charpentier!