Días atrás, Rebecca Fox acusó a Cande Tinelli de copiarle los tatuajes, las uñas, la nariz y las mascotas. La influencer británica compartió un profundo mensaje y defenestró a la joven argentina.

"Desde este tuit, literalmente ha clonado toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios en el color del cabello. Tatuajes. Incluso mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito muñeca de trapo, ella tiene un gatito muñeca de trapo. Mier... jodida", expresó en sus redes sociales.

Pero ahora fue Lele quien salió a responderle y fue contundente con la instagramer. Al respecto, escribió en una historia de Instagram: "Respondo a sus mensajes. No tengo tiempo para pelotude... y gente que quiere fama me aburre".

"No copio a nadie, un put... tatuaje en la jeta que me lo volaría de lo pedor... que es. No iluminen a personas que están en la oscuridad. Solo pienso en la salud de mi mamá. Todo lo demás me parece realmente irrelevante", dijo la pareja de Coti Sorokin en relación a su mamá, Soledad Aquino, quien hace días recibió un trasplante de hígado.

Por último, la hermana de Mica Tinelli dejó una post data y declaró reflexiva en la red social en donde tiene más de 4 millones de seguidores: "La vida es la que sucede fuera de las redes sociales".