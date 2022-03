Cande Tinelli está cansada de las críticas que recibe en Instagram debido a su apariencia física. Así lo demostró en sus stories, cuando pidió por favor a sus seguidores y seguidoras que apreten "unfollow" si solo consumen su contenido para insultarla.

"Quiero hacer un descargo hacia Instagram y todas las mujeres, porque sé que viene de las mujeres, que me censuran las historias porque se ve medio centímetro de la rayita de la teta, ni siquiera el pezón. Es una locura. Las mujeres están sacadas y sé que las denuncias vienen de las minas", comenzó "Lelé", quien comparte muchas stories en esta red social que muestran su vida cotidiana.

"Estamos todas contra todas en vez de apoyarnos o hacernos las que nos apoyamos. Constantemente recibo bardeos de minas que dicen que mi cara es de plástico, que estoy toda operada, estoy muy cansada y la verdad es que me parece cualquiera", siguió.

"Yo no tengo ningún put... problema en decir qué me hice en la cara. Ya dije que a la nariz me la operé dos veces, que me pongo labios con púas, que me pongo bótox como cualquier persona, que se me ve la cicatriz de la nariz porque sigue cicatrizándose, no entiendo qué más quieren que diga, que me hice las gomas, las pestañas, no sé", continuó la hija de Marcelo Tinelli, furiosa.

El furioso descargo de Cande Tinelli.

"Dejen ser a la otra persona, yo no estoy fijándome que se hace a la otra persona. Que haga de su cu... un 'fucking' florero. Pido por favor que no me jodan más", agregó.

Por otra parte, le dedicó un párrafo a los medios: "Me hacen quedar como una tarada y yo no estoy todo el día pensando en qué me tatúo. No soy una hueca que piensa solo en lo estético. Pienso en todas las cosas que están pasando".

