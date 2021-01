A mediados de noviembre y luego de fuertes especulaciones, Cande Tinelli confirmó su romance con Coti Sorokin con una tierna foto juntos en sus redes. La peculiaridad fue que él subió la misma imagen a su perfil y ya no quedaron dudas de su relación.

Luego comenzaron a mostrarse cada vez más juntos y hasta compartieron imágenes de sus románticas vacaciones en Esquel con amigos. Se animaron a interpretar juntos una dulce canción y hasta viajaron a México con los hijos de él.

Pero de un día para el otro, la hija de Marcelo Tinelli sorprendió a todos sus seguidores al eliminar de su feed de Instagram todas las fotos con su novio y comenzaron a circular fuertes rumores de una crisis y de hasta separación.

La foto con la que Cande Tinelli confirmó su relación con Coti Sorokin.

Sin embargo, tras algunos días alejada de sus redes sociales, la joven regresó y reveló en sus historias el motivo de su drástica decisión. En ese sentido empezó: "Hola, amigos. Bueno, en principio, quería saludarlos que estuve un poco desaparecida estos días y me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo...".

.

"No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de bolude... Pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien. Pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real", aclaró.

Por último agradeció la preocupación de sus seguidores sobre su vida amorosa y los posteos junto al cantante volvieron a aparecer en su perfil como si nada hubiera pasado.