Cande Tinelli no tiene problema en mostrar su cuerpo desnudo en las redes sociales. Repleta de tatuajes, la joven sorprende cada día con una pose nueva, o con una tendencia para seguir. Recientemente se tiñó de pelirroja y ahora apostó por un desnudo total.

.

Con unos emojis que tapaban sus partes íntimas, y para evitar que Instagram la censure debido a sus políticas, la hija de Marcelo Tinelli se mostró sentada en la bañera sin prendas interiores.

La foto explícita de Cande Tinelli.

La rinoplastía de Cande Tinelli: el video

A fines del año pasado, la instagrammer se realizó una "rinoplastía correccional" y lo anunció en su perfil para blanquear su situación.

"Me operé, me hice una rinoplastia correcional y estética. Si alguien me ve en la calle, ando con esto porque no me puedo quedar en mi casa encerrada por que me desespero", dijo y agregó: "No quiero que mañana todos se pongan a currar tipo 'No lo ocultó, Cande Tinelli se animó a través de sus redes a mostrar su cambio' No quiero eso eh".