Cande Tinelli se operó la nariz y decidió anunciarlo sin rodeos en una seguidilla de historias muy cómicas en su perfil de Instagram. En un intento de evitar titulares polémicos sobre su operación, la diseñadora se mostró con un yeso en el tabique y explicó que no le importa que la vean con el mismo.

"Me da recontra paj... hacerme la bolud... que no me operé, no es mi estilo", dijo en el primer video que compartió Cande, quien hace un tiempo sufrió un terrible accidente doméstico en el baño de su casa. Y prosiguió muy sincera: "Me operé, me hice una rinoplastia correcional y estética. Si alguien me ve en la calle, ando con esto porque no me puedo quedar en mi casa encerrada por que me desespero".

El anuncio de Cande Tinelli en su Instagram.

Más tarde, para que los medios de espectáculos no sacaran provecho de la situación, la novia de Coti Sorokin luego lanzó una advertencia: "No quiero que mañana todos se pongan a currar tipo 'No lo ocultó, Cande Tinelli se animó a través de sus redes a mostrar su cambio' No quiero eso eh". En referencia al procedimiento que se realizó, la cantante indicó que no sufre de ningún trastarno dismórfico y explicó en tono irónico que "tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa".

Esta no es la primera vez que la cantante alza la voz en su perfil con más de 4 millones de seguidores para dirigirse a los portales o visibilizar momentos incómodos. Recientemente la hija de Marcelo Tinelli, conductor de "ShowMatch: La Academia", hizo un fuerte descargo contra un bar porteño donde fue agredida con su hermana Mica por los guardias de seguridad.

"¿Por qué será que siempre los patovicas te tratan mal? Yo soy una mina educada y estoy completamente sobria. Soy cero de hacer estas cosas, pero no soporto el maltrato sobre todo de los hombres que se creen que son unos capos y unos graciosos irónicos bárbaros”, comentó furiosa en sus redes sociales.

