Luego de un 2020 marcado por la pandemia, Cande Ruggeri comenzó el año nuevo con la dura noticia de que tiene coronavirus. La modelo reveló a través de sus redes sociales que padece la enfermedad y compartió un importante mensaje a todos sus seguidores.

Desde su aislamiento para cuidar de la salud de su familia y en especial la de su padre, Óscar Ruggeri, quien ya superó el Covid-19, la joven grabó una serie de historias de Instagram para contar su experiencia y advirtió a los usuarios: "No nos relajemos".

.

Con la llegada del 2021 y del verano, la cantidad de reuniones, salidas y fiestas clandestinas se multiplicaron e hicieron que la cantidad de casos positivos crezca de manera exponencial. Fue por eso que Cande reflexionó: "Probablemente del otro lado hay muchos que lo están pasando por eso quería mandarles un mensaje de buena energía, de positividad, que eso es lo más importante".

"Cuando uno se pone en la cabeza que se va a recuperar más rápido, que tiene ganas de estar bien y tiene la mente positiva... todo eso está conectado con tu mente, tu cuerpo, todo y hay que hacer así, ser positivo", motivó.

Cande Ruggeri, con su novio.

En cuanto a sus síntomas reveló que al principio la pasó realmente muy mal y con malestares como "mucha fiebre, dolor de espalda y garganta, inflamación de ganglios". "Fue horrible. Los primeros dos días no estuvieron buenos, me sentía muy muy mal", lamentó.

"Por eso quería, después de unos días que me siento bien, contarles y que no nos relajemos, porque... no es que me relajé, la verdad todavía no sé dónde me lo contagié pero bueno, (el virus) sigue estando lamentablemente", advirtió para sus miles de seguidores.

Además aseguró que su pareja, Nicolás Maccari, se encuentra bien. "Estoy aislada en mi casa para cuidar a todos. Gracias de todo corazón por los mensajitos que me mandaron, ya les voy a contar cuando me den el alta que será en unos días", anticipó.