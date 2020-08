Después de cuatro años de amor y una hija de por medio, Mariano Martínez y Camila Cavallo finalizaron su romance. Desde junio pasado, los artistas blanquearon su ruptura desde sus redes sociales y se mostraron muy alejados el uno del otro.

Tanto es así que se supo que el actor de 41 años se quedó en su casa de Nordelta mientras la modelo se fue a vivir a Palermo con su pequeña. Además, trascendió que el ex de Lali Espósito estaría manteniendo un affaire con la influencer española María Fernández.

Definitivamente la relación entre la expareja finalizó con tensiones de por medio y es la propia Camila quien lo demuestra en sus redes sociales. En esta oportunidad, la joven se filmó en su auto mientras cantaba "La mejor versión de mí", el exitoso tema de Nati Natasha y Romeo Santos, y dio por entendido en sus historias de Instagram que estaba dedicado al galán.

"La mejor versión de mí, no la conociste tú. Porque siempre me frenaste, con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era. Por amarte a tu manera me olvidé de hasta ser yo", expresa Cavallo a puro sentimiento.

En declaraciones anteriores, Camila sostuvo sobre el actor: "Uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Es más o menos eso. Fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia".

.

"No, nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emocional. Estoy bien. Tengo días mejores y otros más de bajón porque son proyectos que se caen. Pero trato de transformar los momentos en que no estoy tan bien sabiendo que eso es pasajero, y que voy a estar mejor. Solo son parte de la vida", concluyó.