Desde Nueva York, Calu Rivero busca la manera de acercarse a sus seguidores y mantener el contacto pese a la pandemia de coronavirus, por eso se decidió realizar una transmisión en vivo en el que se mostró abierta a responder las preguntas de sus seguidores.

" Dignity", como se autodenominó hace algunos meses, atraviesa una nueva etapa en su carrera. La actriz decidió abocarse al emprendedurismo, la fotografía y el modelaje. Si bien algunos proyectos están suspendidos por la cuarentena, ella comparte su entusiasmo en las redes sociales.

En medio de la transmisión, uno de sus seguidores le preguntó si le gustaría tener hijos, y ella sorprendió con su respuesta. "Me encantan los niños, me parece que es el mejor proyecto personal que alguien puede tener", destacó.

Y continuó: "Me imagino madre y me gusta la creatividad. Me imagino que sería una madre como fueron conmigo, que me llenaron de creatividad con Marou (la hermana) desde chicas. Siempre fuimos muy estimuladas, desde niñas".

Pasa la cuarentena en Nueva York.

Pero otro usuario fue un poco más allá y quiso saber qué fue "lo más loco" que hizo alguna vez por alguien. Antes de responder, la actriz aclaró: "Hay algunas cosas que hago que para mi no son locuras pero para otros sí".

"Si lo siento, puedo decir 'te amo' a la semana", admitió y advirtió: "Tal vez para algunos eso sea mucho, pero lo que siento lo digo si me gusta mucho esa persona... aunque eso no signifique que sea para toda la vida, todos los días es una elección".