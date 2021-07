Brian Lanzelotta puso en pausa su veta artística y lanzó su candidatura política para ser concejal del partido de La Matanza, decisión que muchos usuarios criticaron ya que no terminó el colegio secundario y otras razones.

“Ya esto es cualquiera. Si no te va bien con el canto, agarra la pala o ponete a laburar como cualquier ciudadano. ¿Qué sabes vos de política? Gracias si habrás terminado primer año… Dios, medio país generoso. Decí que la gente no es bolud... anda a afanar a otro lado”, fue uno de los terribles comentarios que recibió el ex participante de "Gran Hermano".

A través de sus historias de Instagram, el cantante tropical compartió el mensaje que recibió e hizo una filosa reflexión sobre las críticas: “Mi mamá no me va a votar porque falleció. Toda mi vida trabajé y nadie me regaló nada. Me rompo el alma para progresar y lo hago honestamente. En vez de criticar, súmate, segura vas a ayudar más que detrás de un tecladito”.

Sin quedarse callado, el candidato político apuntó contra los "haters" y pidió que todos ayuden a los que lo necesitan: “Menos críticas y más trabajo, de esa manera podemos ayudar. Si hay algo que no sé, lo puedo aprender y no necesito estudiar para ayudar a la gente de mi barrio que lo necesita”.