El miércoles por la noche, Duki y Emilia Mernes hicieron explotar las redes sociales al finalmente blanquear su romance tras varios meses de especulaciones y rumores. Sin embargo, Brenda Asnicar, ex novia del trapero, tuvo una curiosa reacción que sorprendió a algunos.

Los creadores de "Como si no importara" se mostraron muy enamorados en una selfie en la que posaron dándose un beso frente al espejo. Si bien Duki solo agregó un corazón, la ex vocalista de "Rombai" bromeó y preguntó "¿Quién será esa divina?". Los usuarios relacionaron que "Las Divinas" era el grupo que lideraba Asnicar en "Patito Feo".

Asimismo, la ex protagonista de " Patito Feo", novela juvenil que protagonizó junto a Laura Esquivel, Juan Darthés y Griselda Siciliani, provocó una oleada de reacción entre los fanáticos al compartir dos tuits muy curiosos.

" No me vengas con un tango llorón" y " Borrate tarado" fueron las dos frases que publicó Asnicar en sus redes sociales ante las declaraciones de amor de Duki, su ex novio, a su actual pareja, Emilia Mernes.

