Tras su regreso a suelo argentino, Brenda Asnicar revolucionó recientemente al mundo de la farándula argentina tras conocerse su flamante romance con Duki. Días atrás, el propio trapero de 23 años terminó de confirmar la relación al publicar un pequeño video de la artista en su cuenta de Instagram.

Aprovechando el tiempo libre por la cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del coronavirus en el país, la cantante decidió interactuar con sus seguidores a través de un vivo donde reveló imperdibles detalles de su presente profesional. “Estoy haciendo música y pasando mi cuarentena muy tranquila”, afirmó Brenda para los 1800 seguidores que presenciaron el momento. Con un look de entre casa, la artista conversó desde su habitación junto a los equipos con los que está produciendo sus nuevas canciones.

.

“Cuesta mucho estar encerrados, pero es un tiempo para aprovechar, pensar y hacer cosas creativas. Así que quédense en casa”, aseguró sobre cómo vive el aislamiento social. Consultada por su relación con Duki, prefirió llamarse a silencio y solamente contó que estaba con mucho del dolor de cabeza por todo lo que está pasando en el mundo.

Más adelante, se refirió a la serie, producida por Netflix, donde encarnara a Gilda. Al respecto, expresó: “No sé la verdad cuándo sale Gilda. Es una locura lo que está pasando. Mientras tanto voy practicando y escucho sus canciones”.

De todos modos, la mayor sorpresa llegó al final de su vivo. En el momento que se despedía de sus seguidores, Asnicar prometió que iba a volver a conectarse para cantarle algunas de sus canciones, pero aclaró que había una en particular que no la iba a interpretar: la canción de "Las Divinas". A pesar de tener un buen recuerdo de "Patito Feo", manifestó: “Me tiene podrida la canción de las divinas. Si no te gusta, jodete”.