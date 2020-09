Brenda Asnicar es una de las figuras de la farándula argentina más activa en las redes sociales. Tanto es así que en su faceta como cantante lanzó su propio concierto por streaming.

A través de su cuenta de Instagram suele publicar diferentes momentos de su día a día y de su convivencia con su novio, el trapero Duki. Pero en la tarde de este miércoles, la actriz sorprendió a sus más de un millón de seguidores con un impactante video en el que se mostró súper sexy.

.

A principios de agosto, la joven de 28 años generó polémica con uno de sus posteos en el que llamó la atención su delgadez. Pero tras las críticas y comentarios sobre su cuerpo compartió un fuerte descargo en el que disparó: “Hablen de mi arte y dejen de enseñarle a la gente a opinar sobre las apariencias, viven replicando cosas miserables que a nadie le importa".

Esta vez, la ex “Patito Feo” se animó a más y sin importarle los comentarios malintencionados posó sin corpiño ante la cámara y protagonizó un seductor posteo en el que se la puede ver con mucho ritmo y un ligero cambio de look. En ese sentido confesó: “Desde que tengo 7 me corto el pelo yo sola. Y sí, hago desastres pero me encanta”.

La publicación superó las 180 mil reproducciones en cuestión de horas y recibió cientos de comentarios por parte de sus admiradores que elogiaron su fogosa figura y su actitud. Incluso muchos recordaron a su antiguo personaje en la tira infantil al expresar: “Antonella, the best”.