Tras separarse de Duki y comenzar una nueva vida con el polista neoyorkino Adam Justin, la vida de Brenda Asnicar se basa en ir y volver de Estados Unidos. Ahora está presentando su último trabajo, "Bandida", por la Costa Atlántica y aprovechó las altas temperaturas para desafiar todos los límites en Instagram.

La ex "Patito Feo" se grabó mientras se bañaba y acompañó el sensual video con la canción "Agüita" de Ráfaga. Así lo compartió en stories y levantó suspiros de sus seguidores.

Mirá el video de Brenda Asnicar bajo la ducha

Por qué se separó de Duki

En una entrevista en "Podemos Hablar", el año pasado, Asnicar reveló el ¿motivo? por el que se distanció del cantante: "No tengo ni idea. Creo que soportar la cuarentena fue muy complicado, igual fue después".

En "Los Mammones", expresó: "Con Duki pasamos toda la cuarentena encerrados. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos de novios antes. Es una dulzura, lo amo. Para mí es muy fachero. Pero te aclaro que no lo dejé porque las cosas no funcionan así, la gente no se deja como si fuera una bolsa de papas".