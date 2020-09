Brenda Asnicar no es una de las figuras de la farándula argentina que suele verse envuelta en discusiones o peleas mediáticas. No obstante, su perfil bajo no la frenó a la hora de disparar contra una usuaria que le dejó un comentario malintencionado en su cuenta de Instagram.

.

La cantante lanzó su sello discográfico "Bandida Records" y además estrenó una canción bajo el mismo nombre, por lo que se encuentra enfocada en la música mientras atraviesa la cuarentenapor el coronavirus. Por esto mismo, la actriz decidió publicar una selfie en el baño, en la que se la puede ver con una toalla y mostrando su ropa interior.

La foto que compartió Brenda Asnicar

Una seguidora remarcó la delgadez de Asnicar y decidió comentarle "Comete un guiso, Antonella", recordando el nombre de su icónico personaje en "Patito Feo". Ante esta crítica, sin pelos en la lengua, la cantante le retrucó: "Chupate una pij...".

La fuerte respuesta de Asnicar a un comentario malintencionado.

Fue hace tan solo un mes que Asnicar se vió envuelta en el escándalo cuando publicó, para promocionar "Vos sos Dios", su show via streaming, un video en el que se le veía el torso y muchos usuarios y medios de comunicación la tildaron de anorexica. Duki, cantante y pareja de la figura, salió a defenderla del "bullying mediático" que estaba atravesando.