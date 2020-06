Todo comenzó con el escándalo que se generó en torno a un participante del ciclo "El precio justo", conducido por Lizy Tagliani en Telefé. Santiago Maratea, el joven en cuestión, se escondió en un baño del canal de las pelotas para fumar un porro. A modo de broma, el influencer de 27 años transmitió a través de su Instagram (donde lo siguen más de 700 mil personas) el momento en el que transgredía las normas vigentes sobre tenencia, consumo y apología. Como era de esperarse, esto despertó un gran debate, sobre todo, en la televisión.

.

Fueron varios los programas que le dedicaron tiempo este viernes y uno de ellos fue "Bendita". Beto Casella, su conductor, se refirió al caso y expresó su indignación por lo sucedido. "No pienso estar mucho más tiempo en la tele, pienso en un retiro más o menos próximo, pero cuando me preguntan '¿Por qué creés que no salen nuevos valores? Y ahí lo ves. Muchachos que para mi gusto están totalmente sobrevaluados. Nosotros no vamos a criticar a nadie, haga lo que haga, pero exponer esto en un medio de comunicación es una cag... No está bueno esto en televisión, no se bolu... con esto porque vos no sabés quién te está viendo o escuchando en la radio, solito, en la habitación de su casa", comenzó a decir en el ciclo de El Nueve.

No obstante, el presentador derrapó cuando intentó reflexionar sobre aquellas personas que pudieron cambiar sus vidas luego de haber estado en situaciones comprometidas por culpa de las drogas: "Tipos con mucha calle recorrida, que han pasado por adicciones fulerísimas y ahora rescatan pibes, te dicen que a veces estas cosas empiezan porque 'pinta'. Un día 'pinta' un fasito, después otro día 'pintó' la cocaína, y otro día 'pintó' dejarse... hacerse homosexual por una noche". ¡Tremendo!

Connie Ansaldi fue una de las que cuestionó los dichos de Casella.

Jey Mammon bromeó sobre lo dicho por Casella.

Sus polémicas declaraciones se viralizaron en las redes y las críticas no se hicieron esperar. La mayoría fueron anónimas, pero también hubo algunas figuras de la farándula argentina que cuestionaron los dichos de Casella. Una de las que ironizó sobre la cuestión fue Connie Ansaldi. "O sea... drogarte te haría homosexual? Pero y los homosexuales que no se drogan... COMO SE LO CONTAGIARON EH? Hablen! (Y los heterosexuales drogadictos? Por qué no se agarran la peste rosa?)", lanzó la mediática en Twitter.

Por su parte, Jey Mammon también bromeó con su característico humor en la red social del pajarizo azul. "Me drogué pero no me hice hetero #fail (falla)", disparó.

El conductor de "Bendita" explicó sus dichos en Twitter.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que el propio presentador se hiciera eco de las críticas y saliera a justificar lo dicho en esa misma red social. "Es cierto: mal empleado el término 'homosexual'. Me refería a pibes que, en recuperación, cuentan con dolor que se los c... en una noche jodida de drogas, cuando no podían oponer resistencia. Sí, se los violaron solo 'porque pintó'. No se me hagan los progres, nenes de mamá", concluyó.