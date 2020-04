Benjamín Vicuña y Pampita vivieron el peor momento de sus vidas en 2012 cuando perdieron a su pequeña hija Blanca por una bacteria desconocida. Desde ese entonces, ambos suelen recordarla en fechas especiales como su cumpleaños o aniversario de muerte.

Sin embargo, el chileno decidió volver a hablar de su hija para emitir un importante mensaje a la sociedad. "En el aire. Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido", escribió el actor.

Y recordó: "El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. 'Está en el aire, es el destino, la vida'".

.

Por último, Benjamín hizo un pedido muy especial. "Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. #QuedateEnCasa", reflexionó.

