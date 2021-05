En las últimas horas trascendió que Benjamín Vicuña asistió a las grabaciones de "El Primero de Nosotros" con síntomas de coronavirus que padecía hace cuatro días. Además, que se había generado una asamblea ya que el gremio de trabajadores de la ficción de Telefe se encontraba furioso por haberlos expuesto a la enfermedad.

Pero tras la información que comunicó Fernanda Iglesias, el actor la desmintió a través de sus redes sociales. Al respecto advirtió en una historiade Instagram: "La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo Covid".

"Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de ocho meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio", narró firme la pareja de la China Suárez.

"Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando. Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. SIn embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y sociedad golpeadas", finalizó.