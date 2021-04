La segunda ola de coronavirus afectó seriamente a las figuras de la farándula argentina que en los últimos días se sumaron a la lista de contagiados. Esta vez le tocó a la China Suárez, cuyo diagnóstico se hizo público este miércoles.

"La China Suárez, confirmado, está con Covid-19 positivo. Ayer estaba haciendo unas fotos de la marca deportiva que tiene ella, se sentía muy bien, pero en un momento se dio cuenta que no tenía olfato. Ella se sentía perfecta, no tenía fiebre, nada, pero Eugenia ahí se da cuenta que no tiene olfato. Enseguida consulta a un laboratorio, van, la hisopan y da positivo. Enseguida se va y se aisla", detalló Maite Peñoñori en "Los Ángeles de la Mañana".

Horas antes de conocerse su resultado positivo, Benjamín Vicuña manifestó su profunda angustia por estar en Chile y lejos de su familia en Argentina. El actor viajó hace algunas semanas a su país natal para grabar una serie, pero en el contexto de pandemia las fronteras para arribar desde ese país están cerradas en todos los aeropuertos nacionales.

En la descripción de una foto en la que se lo ve sentado solo en una inmensa sala de teatro, Vicuña compartió sentidas reflexiones sobre la complicada situación que se vive en este momento. "Para nadie es una novedad hablar sobre los tiempos desafiantes que vivimos. Tiempos comparados con guerras que al menos yo no viví. Para nadie es fácil manejar en medio de la niebla, muchas veces sin saber cuál es el camino", reflexionó en su cuenta de Instagram.

La pareja se encuentra separada físicamente ya que el actor se encuentra en Chile.

"Qué difícil para la ciencia y para nosotros entender que el aire puede ser nuestro enemigo, un beso, un kamikaze y la distancia con nuestros seres queridos un salvavidas", agregó en su descargo.

Además, se refirió a su caso particular ya que se lamentó por estar lejos de sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, quienes se encuentran en Bueno Aires. "En mi caso, como actor, cumplo con mi responsabilidad de terminar una serie nocturna en Chile desde el 6 de marzo, alejado de mi familia radicada en Buenos Aires, con fronteras cerradas que solo aceleran la ansiedad y con mis teatros sin poder abrir sus puertas hace ya más de un año", sostuvo.

En la misma línea, habló de la crítica situación de los trabajadores del arte, uno de los sectores más golpeados por las restricciones en la pandemia. Al respecto expresó: "Qué desolación ver como algo tan grande y noble como un centro cultural se cae a pedazos en medio del desinterés".

"Nada de lo que menciono se compara al dolor de perder a alguien, eso es obvio, pero si es un dolor progresivo y aparentemente invisible. Los trabajadores de la cultura hoy son invisibles, como sus familias y necesidades. Cuánto dolor e incertidumbre caminar por las sombras de lo no esencial. Este texto seguramente no es esencial ni relevante, pero si un grito desde lo más profundo de un hombre que improvisa y extraña en tiempos violentos", cerró honesto.