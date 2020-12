Rocío Marengo fue la última eliminada de " MasterChef Celebrity" y miles de usuarios compartieron su alegría en las redes ya que la vedette era de las participantes menos queridas por los televidentes por su "llanto falso".

Debido a un inesperado cambio de estaciones en el último programa, Marengo fue eliminada después de denunciar injusticia frente a la situación. Frente a esto, Belu Lucius apareció en la escena riéndose y haciendo una especie de burla: “Vieron que acá hay que llorar. Llora, llora, la llorona. Hay que llorar acá, les gusta llorar. ¿Con esto garpa? ¡Ja, ja!”.

Belu Lucius desmintió su risa por el llanto de Rocío Marengo

Sin embargo, fue la propia instagrammer en salir a aclarar que no le gustó cómo quedó la edición del programa de Telefe y agregó que ella no se rio de la situación: "No me gusto cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Rocío. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo".

No me gusto cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Roció. Yo también lloré en el programa.

Nada, quería aclararlo. — Belu Lucius (@BeluLucius) December 14, 2020

