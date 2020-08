Este domingo por la tarde trascendió que Belu Lucius y su marido, Javier Ortega, dieron positivo en el test de coronavirus. Tras la noticia, fue la propia influencer que salió a aclarar la situación desde sus redes sociales y desde la clínica donde está internada se mostró con su mamá.

"Estamos acá con mamá, las dos estamos bien con una neumonía bilateral, que la desarrolló el covid positivo que dimos. Hace diez días que estamos con muchos síntomas, no lo había querido contar porque la pasamos muy mal y lo que menos quería trasladar era preocupación en este momento", comentó la instagramer.

Y continuó: "Nos vinimos a hacer una placa el viernes porque sentíamos una presión fuerte en el pecho y una tos rara y dimos neumonía bilateral y por un tema de protocolo nos dan antibióticos. Hoy domingo estamos mucho mejor pero los médicos sugieren seguir un poquito más el tratamiento acá".

"No se entiende que hay gente que este virus le pega de una manera y a otra de otra, yo no estoy dentro del factor de riesgo, tengo 33 años, soy sana, hice mucho deportes e igual me tocó. Nadie está ajeno a que le pase nada, no es joda. Fueron diez días que estuvimos muy mal", agregó Lucius. Y concluyó: "Cuídense mucho por favor".