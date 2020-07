"Todo el mundo sabe que Jésica Cirio se hizo conocida por mí, y que ha estado conmigo y mi (ex) marido. No lo dije yo sino que salió al aire en un programa. Entonces, ahora se hacen todas las señoras, ¿no es cierto?", lanzó María Eugenia Rito el sábado pasado para acusar a su colega de no atenderle el teléfono.

Es que la mediática se mostró molesta con la conductora de "La Peña de Morfi" por hacerse la desentendida cuando en reiteradas oportunidades la mediática le escribió por redes sociales e incluso por WhatsApp.

Sin embargo, la pareja de Martín Insaurralde se mantuvo al margen de las declaraciones de Rito. Pero la que si dio se metió de lleno en la polémica fue Belén Francese. Sorpresivamente, la poeta lanzó un curioso tuit en sus redes sociales para referirse al escándalo.

"Aviso Importante: ¡Eugenia Ritó, si no atendió es de colgada!", indicó Francese sobre Cirio en su su cuenta de Twitter.

En las últimas semanas Belén Francese estuvo en el ojo de la tormenta luego de que los vecinos de su edificio la acusaran de propagar coronavirus en la residencia. Harta de las denuncias, Francese se puso firme y decidió llevar a cabo una denuncia para limpiar su imagen.