Tras celebrar el baby shower de su primer hijo, fruto de su amor con el empresario Fabián Lencinas, Belén Francese se muestra feliz y ansiosa por el nacimiento de su bebé.

Este sábado, la actriz llamó la atención de sus miles de seguidores de Instagram al compartir postales donde se la ve completamente desnuda frente a un espejo y mostrando el crecimiento de su pancita.

"Tan seria porque ya es un tema serio ja. Necesitaba guardar el día de hoy en esta reciente foto. Como el día que me caigo parada (como un trompo o rombo) jajaja. Si no me caigo para adelante, me caigo para atrás como un rebote constante ja. ¿Les paso? ¿Les pasa? Dejame en comentarios tu experencia", escribió la artista, súper divertida, con la idea de interactuar con sus seguidoras y haciendo alusión a lo enorme que está su panza.

La publicación cosechó más de 21 mil "Me Gusta" y cientos de mensajes, entre ellos el de su amiga Virginia Gallardo. La panelista de "Intrusos" comentó emojis con ojos de corazones.

