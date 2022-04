El enfrentamiento entre Barby Silenzy y Valeria Aquino está mas encendido que nunca. Recientemente, la influencer salió a hablar de los rumores de crisis que circulan en torno a la pareja de la bailarina y el cantante de cumbia y aseguró que son "re inestables".

Ante esto, la madre de Elena Delgado declaró enfurecida que Aquino era "una irrespetuosa" por hablar de su presente sentimental con el músico.

Ahora, se agrega un capítulo más a esta pelea, ya que la modelo aseguró que su ex pareja la seguía "buscando" cuando Barby estaba embarazada de Abril, la hija que tiene en común con Ezequiel Iván Cwirkaluk, nombre real de El Polaco.

Barby Silenzi y El Polaco junto a Abril, la hija que tuvieron en 2020.

En ese sentido, Silenzi se expresó sobre la madre de Alma, hija que el músico tuvo con Aquino cuando eran pareja: "Valeria no está bien. A mí me da un poco de pena. Y también me da pena que Almita tenga que convivir con una persona así".

Además, en una ronda de preguntas que hizo en Instagram, la ex participante de "Showmatch: La Academia", le respondió a una seguidora que preguntó: "¿Por qué tan obsesiva Valeria Aquino?". "A eso lo llamo cartón, cartonera", contestó por su parte la bailarina.