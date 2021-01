Tras haber superado los rumores de crisis y separación, Barby Silenzi y El Polaco no paran de demostrarse su amor en las redes sociales y ahora se una una nueva bomba para la pareja: ¿¡esperan su segundo hijo!?

El trascendido comenzó cuando el ex participante de "MasterChef Celebrity" le comentó una publicación de Instagram a su pareja y dio a entender que estaban en la dulce espera por segunda vez: "Se viene el varoncito".

El comentario de El Polaco que descolocó a todos.

Sin embargo, Silenzi se lo desmintió a Ángel de Brito: "No, no estoy embarazada. Debo estar comiendo más ya que estamos de vacaciones. No estoy, pero no descartamos tener más hijos".

A pesar de los intentos de Barby de negar los rumores, la cuenta de Instagram "LoMasPopuCom" compartió una captura de un vivo del artista en el que claramente se observa una pancita bastante crecida en Silenzi. Embarazada o no, la pareja siempre levantan sospechas con sus publicaciones o declaraciones.