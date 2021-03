A tan solo unos meses de su esperado casamiento con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez reveló que decidió someterse a un rotundo cambio de look y se defendió de los usuarios que le dejaron comentarios negativos.

"Estuve leyendo todos los mensajes que me mandaron, muchos sentimientos encontrados, gente que le encantó y otra que no. A mí me encantó, es un cambio que estaba esperando hace mucho, no se imaginan cuánto", comenzó la hija de Nazarena Vélez en su cuenta personal de Instagram.

El antes y después de Barbie Pucheta.

"Si bien amo el rubio, era re lindo, requiere mucho cuidado, y yo no soy tan paciente para esas cosas. Me crece muy rápido el pelo entonces tenía las raíces crecidas cada dos días. Admiro a la gente que puede ser rubia toda la vida porque es mucho laburo", agregó sobre la naturaleza de su cabello.

"Siempre fui morocha, quería volver a mis raíces un poco. Y si algo cuenta mi opinión, me encantó. Así que quería traerles tranquilidad, fue una decisión premeditada. Hay mucha gente que no entiende por qué ni cómo me teñí. Igual no descarto volver al rubio en otro momento, o aclarármelo un poco más", cerró sobre las críticas que recibió tras teñirse el pelo y volver a su color natural.

¡Mirá el descargo de Barbie Vélez sobre su cambio de look!