Luego de más de tres años de relación, Barbie Vélez sorprendió a todos al anunciar su compromiso con Lucas Rodríguez en medio de sus vacaciones en Punta Cana. La pareja protagonizó una romántica propuesta de matrimonio que la joven actriz no pude rechazar: "Sí, hoy y siempre".

Desde el anuncio en diciembre del 2020, los tortolitos comenzaron a planear cada uno de los detalles de la boda y cada vez falta menos para que su sueño se haga realidad. Con fecha confirmada para septiembre de este año, pese a la pandemia, la hija de Nazarena Vélez sellará su amor con una gran fiesta que se adaptará a todos los protocolos.

A tres meses de la confirmación del casamiento, la participante de "Corte y Confección" se animó a responder preguntas en las redes sociales y reveló detalles sobre la especial ceremonia.

Barbie Vélez cuando se comprometió con Lucas Rodríguez.

"Mucha gente me dice porque no lo dejas para adelante. Mi pensamiento de hace unos meses, de hoy y de mañana, es por qué dejarlo para mañana si lo puedo hacer hoy. Seguramente esta sea la nueva normalidad y qué mas lindo que festejar un cumpleaños, un aniversario, un casamiento con tu gente, con los protocolos, claro", manifestó convencida.

También contó cómo será la fiesta: "No hablaba mucho del tema porque soy bastante cabulera, y hasta que no tenga todo firmado y cerrado me da cosa contarlo, pero puedo decirles, finalmente, que cerramos el salón. ¡Es el salón de nuestros sueños! Los dos sentimos una emoción muy grande ni bien lo pisamos", manifestó.

.

El salón se encuentra ubicado en Pilar y cuenta con una gran parque al aire libre ya que una de las opciones que evalúa la pareja es que la celebración sea durante el día o a la tarde. Además reveló que usará dos vestidos, uno para la recepción y otro para después.

"Un vestido será para la entrada y recepción, y un segundo para más avanzada la noche o día. Nos gusta la idea de que sea de día. El vestido va a ser blanco, tradicional y no voy a innovar. Tenía guardadas capturas de pantalla de los que me gustaban y uno de los primeros que vi va a ser el que use", contó entusiasmada. Y continuó: "Soy la persona más cambiante, pero lo elegí en diciembre y me caso en septiembre. Cuando es el vestido o el salón lo sentís. No quería hacer un vestido de cero, ir por algo ya visto y diseñado. Fue al primer lugar al que acudí".

Barbie Vélez se probó el vestido de su abuela.

Por último, se refirió a la luna de miel, pero por el contexto de pandemia aclaró: "Ahí sí que no tenemos nada planeado porque con todo esto no sabemos bien qué va a pasar. Veremos más adelante. Por ahora no".