Paula Paternoster protagonizó un emotivo momento en " Bake Off 2021" al contar que meses atrás le diagnosticaron un tumor en el cerebro. "Tengo un adenoma hipofisario. Es benigno pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar", reveló la concursante del certamen pastelero.

Su relato conmovió a miles de personas que le brindaron su apoyo en redes, sin embargo, hubo quienes la acusaron de victimisarse por su historia. "Bardear porque una cosa es peor que la otra o especular con que fue una elección para dar lástima es realmente una falta de respeto. Ustedes quieren buscar un villano y se olvidan que del otro lado hay personas que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos", escribió la participante en su cuenta de Twitter.

Además apoyó a su compañero Emiliano quien también hizo una importante revelación: abandonó la facultad. Sus dichos también tuvieron repercusión en el mundo virtual y es por eso que la pastelera amateur lo defendió.

"Otra cosa que quiero aclarar porque la edición es cruel. La idea de la torta era celebrar algo/ alguien. Eso lo sabíamos de ante mano. Por eso me parece horrible lo que dijeron de @emilianobakeoff. Cada uno tiene sus batallas, sus conflictos y dolores", manifestó.

De todos modos celebró a quienes la apoyaron y le brindaron dulces palabras. "Tengo mil mensajes y voy a tratar de contestar TODOS porque la verdad que estoy muy MUY agradecida del amor que me dieron. Me fui porque pensé que iba a recibir mucho odio y la realidad es que fue puro amor. Me siento muy querida. Gracias por escucharme", cerró.