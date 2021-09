" Bake Off 2021" tuvo un exitoso comienzo en la pantalla de Telefe y debutó con un gran nuevo jurado compuesto por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen tras la inesperada renuncia de Christophe Krywonis.

A pesar que ya no trabajan juntos en la competencia de pastelería, el reconocido chef es muy amigo de todos los jurados, por lo que le envió un tierno mensaje de buenos deseos.

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, fue Pamela Villar quien reveló el gran vínculo que mantiene con el cocinero francés: “De hecho hablamos siempre y me mandó felicitaciones. Yo le agradecí, por supuesto. Se extraña pero él inicia otro camino”.

El antiguo jurado de "Bake Off Argentina".

“Christophe me escribió, hablamos muy seguido y tenemos pendiente una almuerzo porque estuvo grabando, viajando y con trabajo. Pero me escribió antes del estreno”, agregó sobre la relación amistosa que mantienen.

.

En ese sentido, la jurado también se refirió a la supuesta pica entre Dolli y Damián: “Vos sabes que leí eso y no lo puedo creer. No sé de dónde sacan esas cosas. No existe para nada ninguna rivalidad y competencia. Cada uno tiene su rol. Los tres somos diferentes. Tenemos diferencias de edad. Eso suma al programa pero no hay rivalidad para nada. Tiran a ver si alguno se prende pero no existe”.

¡Mirá lo que dijo Pamela Villar sobre su ex compañero de " Bake Off 2021", Christophe Krywonis!