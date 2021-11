A pocas horas de la esperada final de " Bake Off 2021", y con el inminente regreso de "MasterChef Celebrity 3" a la pantalla de Telefe, el domingo por la noche se llevó a cabo la semifinal de la competencia de pastelería para determinar los dos participantes que van a luchar por la victoria del ciclo.

Carlos, Facundo, Emiliano y Kalia compitieron durante dos horas en un exigente desafío en el que tuvieron que cocinar tres preparaciones: "La madre de todas las pastelerías es la francesa, por eso van a tener que hacer un Charlotee. También deberán hacer un Apple Pie de los Estados Unidos. Hay más. No puede faltar la pastelería argentina.Van a tener que hacer un Rogel".

Dos horas y media después, el jurado del reality, compuesto por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, determinaron que Carlos y Facundo debían ser los participantes que pasaran a la final de " Bake Off 2021".

La final de " Bake Off 2021", entre Carlos y Facundo.

En cuanto los chef revelaron su decisión, usuarios de las redes sociales manifestaron su disgusto sobre la eliminación de Emiliano Dibernardi, el participante más joven en intervenir en la semifinal del programa.

El ex participante de "Bake Off 2020", Marcos Perren, aseguró que le "hicieron una cama" al pastelero amateur: "Las tortas de Emiliano estaban casi rozando la perfección. Le buscaron el pelo al huevo para rajarlo. No me gustó nada".

Las tortas de Emiliano estaban casi rozando la perfeccion. Le buscaron el pelo al huevo para rajarlo. No me gusto nada :( — Marcos Perren (@marcosbakeoff) November 8, 2021

" Le están haciendo la cama a Emiliano en vivo y en directo. No lo puedo creer, desde que le robaron a Matías Schrank en 'Gran Hermano´ no se ve algo así en televisión", aseguró el tuitero.

En ese sentido, Perren aseguró que no tiene nada en contra del otro semifinalista, Facundo: "Paren fanáticos de Facu, es un tipazo el vago, me cae bien. Pero lo de hoy fue RARO. No le marcaron NADA cuando muchas cosas estaban mal. A Emi desde que mostro las tortas le criticaron TODO. Dejen el fanatismo de lado". Paren fanaticxs de Facu, es un tipazo el vago, me cae bien. Pero lo de hoy fue RARO. No le marcaron NADA cuando muchas cosas estaban mal. A Emi desde que mostro las tortas le criticaron TODO. Dejen el fanatismo de lado — Marcos Perren (@marcosbakeoff) November 8, 2021

