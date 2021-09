Este lunes comenzó una nueva tempora de " Bake Off" bajo la conducción de Paula Chaves y la incorporación de 14 nuevos concursantes en búsqueda del premio mayor de un millón y medio de pesos. Para eso deben demostrar sus habilidades frente a Damián Betular, Pamela Villar y la flamante jurado, Dolli Irigoyen, en lugar de Christophe Krywonis.

Con muchas historias de vida por conocer, en el primer episodio se destacó la participación de Silvina Santarelli, una mujer que se presentó como contadora y ama de casa de 41 años y es esposa del ex futbolista Gabriel Milito. Si bien en la primera edición ganó el puesto como una de las mejores pasteleras de la noche por su torta de masa sucré de cacao triturada con dulce de leche, también se ganó reconocimiento al ser acusada de ser "pastelera profesional".

Las graves denuncias llegaron a través de las redes sociales donde una usuaria aseguró ser seguidora de la participante y revelar más información como que "es pastelera profesional, vende y da clases". Según la seguidora, Silvina realizó cursos de cocina con Pedro Lambertini y tendría fotos con Juliana López May.

Antes del arranque, La Pavada informó que la participante es la esposa del ex jugador de fútbol Gabriel Milito , hermano de Diego Milito, el ídolo de Racing. "La rubia vive en el country Abril, yo la sigo en Instagram y hace una semana me enteré que entró. Yo completé el formulario y no entré", cuestionó la usuaria cuyo comentario se volvió viral.

Silvina es la esposa de Milito (!!!) pic.twitter.com/jqtoyh182G — Santi (@sediceatomico_) September 14, 2021

"Estoy contenta con el resultado. Tenía miedo por la decoración porque soy muy simple, pero conforme", aseguró Silvina al momento de presentar su preparación a la mesa de los jurados. Luego logró sorprender con su performance y Dolli consideró: "Que suerte que te presentaste a 'Bake Off', que lindo tenerte. Está perfecta la torta, rica, impecable así que te super felicito", y sus palabras la hicieron emocionar frente a las cámaras.

La grave denuncia sobre una participante de " Bake Off"

El polémico antecedente de Samanta Casais

La producción de Telefe ya cuenta con el escandaloso antecedente de contar entre sus participantes a una pastelera profesional con el caso de Samanta Casais quien concursó en la edición de " Bake Off" emitida durante el 2020 en plena pandemia de coronavirus.

El paso durante la compentencia de la cuestionada participante fue tan bueno que logró coronarse como ganadora, pero luego de que la verdad saliera a la luz, los responsables del reality decidieron descalificarla y reconocer como campeón a Damián Basile.

Samanta fue descalificada y Damián pasó a ser el ganador de " Bake Off"

Lo que ocurrió fue que todos los programas de " Bake Off" ya se encontraban grabados con anterioridad, pero salieron al aire mucho después. Sin embargo al momento de aparecer en pantalla los fanáticos comenzaron a indagar acerca del pasado de algunos participantes y descubrieron incluso que Samanta ya había tenido otras apariciones en televisión.

La consigna del concurso es coronar al "mejor pastelero amateur" de la Argentina y tanto fue el revuelo que se armó por Samanta que Telefe reformó el formulario de inscripición para " Bake Off 2021" con una pregunta que hacía referencia sobre la profesionalidad de la actividad y así evitar las polémicas.