Luego de la polémica por la última campaña publicitaria de Jimena Barón reapareció para pedir disculpas y explicar sus intenciones con el lanzamiento de su tema "Puta", además anunció que estaba con tratamiento psicológico para superar las agresiones recibidas mientras se preparaba para volver a los escenarios. Pero su próximo show previsto en Chubut fue cancelado "sin explicación alguna".

La intérprete tenía fecha de presentación el 22 de febrero para un festival organizado por el Municipio de Comodoro Rivadavia junto a la trapera Cazzu, sin embargo la organización le notificó este lunes que su espectáculo fue "reprogramado".

"Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver al trabajo que tanto amo y necesito. Hoy me avisan de parte de la municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron reprogramar mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show", denunció la artista.

Tras las duras críticas por la presentación de su próxima canción con carteles que simulaban un panfleto para la contratación de prostitutas, la cantautora pidió disculpas en forma pública y comenzó un tratamiento psicológico y psiquiátrico para sortear los crudos cuestionamientos y amenazas recibidas por su estrategia de lanzamiento.

Estuvo alejada de las redes por un tiempo.

"Me censuraron. ¡Esto es muy grave!", consideró en un mensaje publicado a través de historias de Instagram destinado a todos sus fanáticos y la gente que aún la apoya. "Como artista, como mujer necesito que me liberen de toda esta mierd... injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad, la misma que reclamo para las demás", exigió.

Para cerrar, Jimena agregó: "A mis fans, a la gente que me quiere y me banca, gracias. Ustedes me dan trabajo, no podría hacer esto si no estuvieran, y es por eso que lamento muchísimo que no me dejen estar para ustedes".

A los pocos minutos, la artista eliminó el contenido de sus historias y compartió un comunicado de su productora en el que anunció: "Atelofobia producciones informa que el show de J MENA que se iba a llevar a cabo el 22 de febrero en el marco del 119° aniversario de Comodoro Rivadavia no se realizará por decisión unilateral de la Municipalidad por razones ajenas a la artista y la productora".

La productora emitió un comunicado.

Y en una nueva publicación, la intérprete de "La Cobra" expresó que "hay gente demasiado mierd..." y advirtió: "Sepan que no voy a callarme ni dejar de trabajar".

El nuevo descargo de Jimena Barón.

Leé el descargo completo de Jimena Barón

Jimena Barón denunció que la bajaron de un show.

Hizo un descargo por Instagram