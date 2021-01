Fue un fin de año de mucho estrés para la actriz y modelo Catalina Artusi, quien participó en "Chiquititas", "Floricienta" y "Verano del 98", ya que su ex pareja, el futbolista Juan Manuel Torres, viajó con su hijo en común, Bacco, a Corrientes, provincia en la que vive con su nueva familia, y lo mantuvo incomunicado durante cuatro meses.

Además de no permitir la comunicación entre madre e hijo, ya que le sacó el teléfono que le dio la estrella juvenil, el futbolista no volvió en la fecha acordada y no devolvió al nene cuando estaba pactado.

La actriz de "Chiquititas" volvió a ver a su hijo Bacco, después de que su ex pareja lo incomunicara.

Debido a esto, Artusi realizó una denuncia tanto contra Torres como para la actual pareja del futbolista, Alejandra Sheridan, ya que a pesar de que ambos padres comparten la tenencia de Bacco, el adolescente pasaba más tiempo con su mamá.

.

"Hace 8 años que nos separamos y tenemos un hijo en común que es de riesgo porque tuvieron que hacerle una traqueotomía de chiquito. Cuidé a mi hijo toda la vida y me encuentro con esto. Pasó algo similar una vez, pero creí que no volvería a darse", explicó la empresaria en sus redes.

Catalina Artusi denunció a su ex pareja para que le "devolviera" a su hijo Bacco.

“Es un secuestro. Nos bloquearon y no contestan. Estamos esperando que aparezca el padre de mi hijo, no sé qué hacer”, expresó con mucha preocupación desde la provincia argentina.

Sin embargo, la actriz y su hijo se pudieron reencontrar y así fue como lo mostró con mucha alegría desde sus redes sociales: "De vuelta con mamá. ¡Gracias a todos!".