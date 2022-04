Miguel Herrán, quien encarnó a Río durante las cinco temporadas, fue uno de los actores más queridos de " La casa de papel" debido a la gran interpretación que realizó y cómo su personaje fue creciendo poco a poco en medio de la historia. Tal es así que, ahora, miles de fanáticos se encuentran preocupados por el bienestar de Miguel, ya que él mismo acaba de mostrar que se le incendió su casa.

Fue mediante su cuenta de Instagram que el artista español dio la noticia. "Buenos días", escribió para acompañar un vídeo que publicó en sus historias en el que no sólo se lo escucha maldecir, sino también llorar. Por lo que se ve en el audiovisual que compartió, el artista se encontró con esto a primeras horas del día y no pudo hacer nada más que ver cómo el fuego arrasó con su casa.

Sin dudas, un momento muy duro para Herrán quien, todavía, no volvió a compartir nada sobre lo sucedido. Eso sí, cabe destacar que el hecho de que haya publicado mediante su perfil oficial la situación ha generado gran controversia entre sus seguidores. Pues algunos han llegado a creer que no se trataba de algo real y le criticaron el hecho de que lo haya filmado y subido a las redes sociales.

Además, luego complementó la noticia con una fotografía de las consecuencias. Por el momento no se sabe si Herrán próximamente aclarará qué fue lo que sucedió, pero lo único que se conoce hasta ahora es que se encuentra en shock. "No me lo puedo creer, mi casa", se lo escucha decir en el video que publicó. Es por eso que, a pesar de las dudas que generó la publicación, es evidente que se trata de una situación real y el actor ha actuado como mejor le ha parecido. Desde la vereda, también espera la llegada de los bomberos que se convirtieron en sus grandes héroes luego de apagar el fuego de su propiedad ubicada en Ávila, España.

¡Mirá el desesperante video de Río de "La Casa de Papel" cuando se le incendia su hogar!